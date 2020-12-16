Зеленський похвалився новорічними привітаннями від школярів — у коментарях йому нагадали про реальні проблеми країни

Президент Володимир Зеленський опублікував листи з новорічними привітаннями від учнів 6-Б класу однієї зі шкіл с. Вербки Волинської області. У коментарях йому порадили звернути увагу на протести ФОПів та інші проблеми країни.

Такий пост він зробив у Facebook.

“6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!” – написав Зеленський.

Учні подякували президенту за відремонтовану школу, побудований спортзал, стадіон, нову їдальню та висловили побажання, щоб в Україні наступив мир.

В коментарях президента звинуватили в інфантильності та порадили звернути увагу на те, що відбувається на Майдані.