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Зеленський похвалився новорічними привітаннями від школярів — у коментарях йому нагадали про реальні проблеми країни

Президент Володимир Зеленський опублікував листи з новорічними привітаннями від учнів 6-Б класу однієї зі шкіл с. Вербки Волинської області. У коментарях йому порадили звернути увагу на протести ФОПів та інші проблеми країни.

Середа, 16 грудня 2020, 11:09

Такий пост він зробив у Facebook.

“6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!” – написав Зеленський.

Учні подякували президенту за відремонтовану школу, побудований спортзал, стадіон, нову їдальню та висловили побажання, щоб в Україні наступив мир.

В коментарях президента звинуватили в інфантильності та порадили звернути увагу на те, що відбувається на Майдані.

Нагадаємо, що зранку, 15 грудня, під стінами Верховної Ради вкотре зібралися на акцію протесту активісти руху #SaveФОП. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших сутичок з правоохоронцями. Внаслідок заворушень постраждали 40 поліціянтів.

До вечора учасники протесту почали розходитися, проте близько двох сотень людей прийняли рішення залишитися ночувати на Майдані Незалежності.

  • У монобільшості “Слуга народу” вважають, що за мітингами ФОПів стоїть “Опозиційна платформа – За життя”.

 

Теги: Володимир Зеленський, привітання, SaveФоп

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