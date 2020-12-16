Зеленський похвалився новорічними привітаннями від школярів — у коментарях йому нагадали про реальні проблеми країни

Такий пост він зробив у Facebook.
“6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!” – написав Зеленський.
Учні подякували президенту за відремонтовану школу, побудований спортзал, стадіон, нову їдальню та висловили побажання, щоб в Україні наступив мир.
В коментарях президента звинуватили в інфантильності та порадили звернути увагу на те, що відбувається на Майдані.
Нагадаємо, що зранку, 15 грудня, під стінами Верховної Ради вкотре зібралися на акцію протесту активісти руху #SaveФОП. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших сутичок з правоохоронцями. Внаслідок заворушень постраждали 40 поліціянтів.
До вечора учасники протесту почали розходитися, проте близько двох сотень людей прийняли рішення залишитися ночувати на Майдані Незалежності.
- У монобільшості “Слуга народу” вважають, що за мітингами ФОПів стоїть “Опозиційна платформа – За життя”.