Фото розмістили в особистому профілі Глави держави.
“Зближуємо світ. Робимо це разом! / Bringing the world closer. Doing it together!”, – написав президент.
Фото було зроблено на полях Мюнхенської безпекової конференції.
У коментарях до знімку користувачі соцмережі попросили Зеленського передати Цукербергу прохання – “забанити всіх порохоботів”.
Також у нього поцікавилися, чому він уникає зустрічі з п’ятим українським президентом Петром Порошенком, який встиг провести більше 15 міжнародних зустрічей, поки Зеленський “робить селфі з кумиром мільйонів”.
Згадали президенту і його звичку відпочивати в країнах, куди він літає з державними та офіційними візитами.
Українці написали, що тепер голові держави обов’язково потрібно зробити фото з пінгвінами і білими ведмедями, аби “зблизити два полюси Землі”.
Знайшлося в коментарях і фото мера Києва Віталія Кличка з Цукербергом.
“Біжи, Марко, біжи”, – написав один з користувачів соцмережі.
Важливо нагадати, що організатори Мюнхенської конференції з безпеки в день її відкриття оприлюднили заяву “12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні”. У розробці “плану щодо Донбасу” брала безпосередню участь російська сторона. У документі немає згадок про напад Росії на Україну та про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом. Її текст був видалений з офіційного сайту конференції.
У відповідь експрезидент України Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського прокоментувати скандальний “план щодо досягнення миру на Донбасі”, представлений у Мюнхені.
- Більше 20 американських дипломатів, чиновників і експертів виступили із заявою, в якій розкритикували запропонований в Мюнхені план врегулювання ситуації на Донбасі.
- В Міністерстві закордонних справ заявили, що не вважають “мюнхенський план” щодо досягнення миру на Донбасі, який суперечить позиції України, офіційним документом.