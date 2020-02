Фото розмістили в особистому профілі Глави держави.

“Зближуємо світ. Робимо це разом! / Bringing the world closer. Doing it together!”, – написав президент.

Фото було зроблено на полях Мюнхенської безпекової конференції.

У коментарях до знімку користувачі соцмережі попросили Зеленського передати Цукербергу прохання – “забанити всіх порохоботів”.

Також у нього поцікавилися, чому він уникає зустрічі з п’ятим українським президентом Петром Порошенком, який встиг провести більше 15 міжнародних зустрічей, поки Зеленський “робить селфі з кумиром мільйонів”.

Згадали президенту і його звичку відпочивати в країнах, куди він літає з державними та офіційними візитами.

Українці написали, що тепер голові держави обов’язково потрібно зробити фото з пінгвінами і білими ведмедями, аби “зблизити два полюси Землі”.

Знайшлося в коментарях і фото мера Києва Віталія Кличка з Цукербергом.

“Біжи, Марко, біжи”, – написав один з користувачів соцмережі.

Важливо нагадати, що організатори Мюнхенської конференції з безпеки в день її відкриття оприлюднили заяву “12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні”. У розробці “плану щодо Донбасу” брала безпосередню участь російська сторона. У документі немає згадок про напад Росії на Україну та про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом. Її текст був видалений з офіційного сайту конференції.

У відповідь експрезидент України Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського прокоментувати скандальний “план щодо досягнення миру на Донбасі”, представлений у Мюнхені.