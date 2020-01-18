Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
На фото, опублікованому Зеленським, видно, що йому подарували пряник у формі України.
“Отримав подарунок від дітей з українського Нью-Йорка. Так до сих пір називають прифронтове селище Новгородське Донецької області. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві діти знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина”, – йдеться в повідомленні.
Однак користувачам Мережі не сподобалися такі “хвастощі”, особливо на тлі скандалу з прослуховуванням і відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а також високими зарплатами чиновників.
Нагадали Президенту і про розведення військ.
А наостанок Зеленському порекомендували відправити “щось” голові Офісу президента Андрію Богдану, який сьогодні сповістив соцмережі про те, що йому “нудно”.
Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Сьогодні прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія не вважає порушенням, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, як це передбачено законодавством.