Президент Володимир Зеленський похвалився подарунком, який йому подарували діти з "українського Нью-Йорка" - прифронтового селища на Донбасі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На фото, опублікованому Зеленським, видно, що йому подарували пряник у формі України.

“Отримав подарунок від дітей з українського Нью-Йорка. Так до сих пір називають прифронтове селище Новгородське Донецької області. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві діти знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина”, – йдеться в повідомленні.

Однак користувачам Мережі не сподобалися такі “хвастощі”, особливо на тлі скандалу з прослуховуванням і відставкою прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а також високими зарплатами чиновників.

Нагадали Президенту і про розведення військ.

А наостанок Зеленському порекомендували відправити “щось” голові Офісу президента Андрію Богдану, який сьогодні сповістив соцмережі про те, що йому “нудно”.

Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.