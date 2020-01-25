Український президент Володимир Зеленський пояснив, навіщо йому прямий діалог з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу”.

Зеленський під час інтерв’ю не згадав, що Росія – агресор, або ж між Україною і РФ йде військове протистояння. Він обмежив це питання тим, що конфлікт не можна вирішити без повернення територій Донбасу і Криму, а також, що бойовики повинні бути покарані.

Він вважає, що комунікація з Путіним і його представниками відбувається з питань, пов’язаних з Мінським процесом.

Але в тих питаннях, які не пов’язані з мирним врегулюванням ситуації на Донбасі, президентам необхідно розмовляти безпосередньо.

“Так. А як по-іншому. По-іншому нічого ми не закінчимо, нікого не повернемо”, – заявив Зеленський.

Він пояснив, що, зокрема, під час прямого діалогу вирішуються питання обміну полоненими і ув’язненими.

“Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там. Це президент Російської Федерації. Я по-іншому людей не заберу. Для мене це набагато важливіше амбіцій, “так можна”, “по етикету”, “дипломатично – не дипломатично”. Це, чесно кажучи, без мене”, – зазначив він.

Також він зазначив, що конфлікт на Сході “назавжди залишить шрам між Україною і Росією”.

“Я відчуваю, що це велика біда, яка назавжди. Взагалі. Назавжди залишить шрам між Україною і Росією. Чи розсмокчеться цей шрам, я взагалі не впевнений. Але якось же жили… І були в складі однієї країни – Радянського Союзу … », – пояснив президент свою позицію.