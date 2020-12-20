Президент Володимир Зеленський заявив, що будування та ремонт доріг під час епідемії є виправданим, адже "швидкі" почали добиратися до хворих швидко".

Про це в інтерв’ю для The New York Times сказав президент.

“Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко”, – сказав президент.

За його словами, відремонтовані дороги дозволили пожежним машинам оперативно добиратись до місць займання, зокрема під час лісових пожеж на Луганщині.

“А зараз не за добу можна доїхати, а з’явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива. Ми вже зробили, й це підтверджено, чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали”, – сказав Зеленський.

Він також зауважив, що в України є шанс за чотири-п’ять років побудувати всі інфраструктурні вузли.

Важливою темою президент назвав будівництво сполучення з окупованими територіями.

“Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ – контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ”, – сказав Володимир Зеленський.