Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому святкував свій день народження у квартирі бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тимура Миндича.

Про це він розказав сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.

Так, Зеленський заявив, що спочатку святкував день народження у себе вдома у Києві на Грушевського 9-а. Він зазначив, що квартира Миндича, який є комерціним директором студії “Квартал 95”, також знаходиться у цьому будинку.

За його словами, друзі зі студії “Квартал 95” зробили йому сюрприз і покликали до квартири Миндича на кілька поверхів вище. Там вони співали пісні часів КВК та грали на музичних інструментах.

“Був крутий сюрприз. До речі, в цій квартирі немає навіть ремонту. Це був у них, вибачте за таке слово, такий прикол”, – сказав президент.

Як Зеленський святкував день народження під час епідемії

Нагадаємо, 25 січня президент Володимир Зеленський відзначав 43-й день народження. Саме святкування призначили на 29 січня.

Воно відбулось у будинку на Грушевського, 9а в Києві, де родина президента має апартаменти, але сам захід пройшов в іншій квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії “Квартал-95”, близькому товаришу і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тимуру Миндичу.

За підрахунками журналістів, на святкуванні перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці ані у квартирі, ані на виході з будинку, навіть сідаючи в таксі.

Серед гостей Зеленського був перший помічник президента Сергій Шефір, керівник ОПУ Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко.

Також на святі були присутні учасники “Кварталу-95” Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер серіалу “Слуга народу” Олексій Кирющенко.

Святкування президентського дня народження тривало близько восьми годин.

Додамо, що Миндич є співвласником зареєстрованої на Кіпрі Green Family Ltd, заснованої Зеленським та його партнерами у 2012 році. Сам Зеленський залишив компанію. У записах про володіння бізнесом в Україні Миндич, поряд з іншими компаніями, належить до співвласників, разом з Green Family Ltd і інших власників, трьох компаній, що беруть участь у виробництві телепрограм Зеленського.

Покійна теща Миндича, мати його дружини Катерини Вербер-Миндич, Алла Вербер була найвпливовішою особою в російській модній індустрії, вона брала активну участь у формуванні колекцій світових брендів для Росії, а також підтримувала розробки початківців вітчизняних модельєрів і дизайнерів (Kira Plastinina, Inna Honour, Tegin та інших).

У 2019, після інавгурації Зеленського, Коломойський повернувся в Україну разом з Миндичем.