Відео опубліковано на Facebook-сторінці ОПУ.

Глава держави розповів, що таке відповідальність для президента України і яким людям він довіряє. Він також заявив, що йому подобається бути президентом.

“Мені подобається бути президентом. Для мене це відповідальність. Я хочу допомогти. А президентство дає можливості. Де я можу кожен день щось робити, щоб не просто так я прожив цей день, то мені це подобається”, – сказав Зеленський.

На відео можна побачити, як Зеленський приїжджав нещодавно до Верховної Ради і зустрічався зі “слугами народу”.

Розповів, чому важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі і пояснив, чому державі вкрай необхідні не тільки молоді фахівці, а й ті, яким за 40.

“Систематично, багато років було так, що не працює організм під назвою країна. Завжди все було в ручному режимі”, – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що його команда повинна зробити все те, що обіцяла: “Ми повинні зробити все, що обіцяли: закінчити війну, смартфони, новий Виборчий кодекс, нова податкова система”.

Зеленський також висловив сподівання, що за чотири роки у його команди вийде зробити в Україні середню зарплату на рівні Польщі. “Я дуже хочу вірити, що за ці чотири з половиною роки, може зможемо здійснити цю мрію”, – сказав Президент.

Один робочий день Президента України. Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 11 лютого 2020 р.

Зеленський зазначив, що для нього дні стали довшими набагато: “Всі дні складні. День перед заявою, що я йду в президенти – був не складним. Після життя у всьому повністю змінилося. Таке відчуття, що за день проживаєш місяць. Я не скаржуся, що це життя стало складніше, ніж те, але є таке відчуття. Просто [життя] нове, інше”.