Про це він написав в Twitter.

У середу, 20 січня, у США відбулася офіційна церемонія прийняття присяги новообраним президентом Джозефом Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Зеленський розповів та показав, що спостерігає за церемонією інавгурації президента США в новому кабінеті на Банковій.

“Я буду радий вітати Джо Байдена у добре відомому йому Києві. Я впевнений, наші відносини будуть покращені”, — написав президент.