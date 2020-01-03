Президент Володимир Зеленський задекларував майже 5 млн гривень роялті від "Кварталу 95".

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб.

Зміни президент вніс у п’ятницю, 3 січня. Зокрема, Зеленський наголосив, що 27 грудня 2019 року одержав від “Кварталу 95” 4 млн 880 тис. гривень роялті та 104 тис. гривень компенсації за використання торгової марки.

Повна декларація про доходи за 2019 рік має бути заповнена президентом до квітня.

Варто відзначити, що згідно з попередніми деклараціям Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від “Кварталу ТВ”.

А за 2018 – 4 тис. гривень роялті від “Кварталу ТВ”.