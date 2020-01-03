Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб.
Зміни президент вніс у п’ятницю, 3 січня. Зокрема, Зеленський наголосив, що 27 грудня 2019 року одержав від “Кварталу 95” 4 млн 880 тис. гривень роялті та 104 тис. гривень компенсації за використання торгової марки.
Повна декларація про доходи за 2019 рік має бути заповнена президентом до квітня.
Варто відзначити, що згідно з попередніми деклараціям Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від “Кварталу ТВ”.
А за 2018 – 4 тис. гривень роялті від “Кварталу ТВ”.
- Раніше журналісти програми “Схеми” оприлюднили розслідування, в якому вказали, що Володимир Зеленський досі володіє кінобізнесом в Росії і продовжує знімати там фільми. За даними “Схем”, кілька фільмів Зеленського вийшли в прокат і в 2015-му, і в 2016-му роках (вже після початку агресії РФ проти України). Мова, зокрема, йде про стрічки: “Між нами дівчатками” (2015), “Петля Нестерова” (2015), “8 кращих побачень” (2016) “. Крім того, кіпрська компанія Green Family LTD знімає і планує випустити в 2019 році в РФ трилер “Вниз”, який також фінансується з держбюджету Росії.
- 18 січня кандидат у президенти України Володимир Зеленський у відповідь на розслідування програми “Схеми” про його бізнесі в Росії заявив, що не працює на території країни-окупанта.
- Згодом юрист “Студії Квартал 95” Іван Баканов поінформував, що бізнес у Росії Володимира Зеленського пов’язаний з отриманням роялті за старі фільми.
- 19 січня стало відомо, що Володимир Зеленський визнав наявність бізнесу в Росії, пов’язаного з отриманням роялті за старі фільми. Він, зокрема, підтвердив, що в РФ в даний момент продовжує працювати компанія “Green films”, що належить кіпрській компанії “Green Family LTD” (в якій він виступає співвласником). Зеленський запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії.