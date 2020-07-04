Зеленський отримав три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський отримав три списки із запропонованими кандидатами на посаду голови Національного банку України від представників банківського сектору.

Про це розповів Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в Одеській області.

“Я зробив три великі дискусійні зустрічі в межах професійного діалогу. Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру (голови Нацбанку. – ред.), і їхнє особисте враження через цю ситуацію. Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків”, – сказав Зеленський.

Він також розповів, що зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків України.

“Всі три списки, які запропонували ці три “столи” банківського сектору, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки і професійний рівень. Від банкірів я вже це отримав”, – зазначив президент.

Зеленський також розповів про стосунки зі Смолієм.

“У нас дуже непогані відносини не тільки на професійному, а й на людському рівні”, – заявив він.