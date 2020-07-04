Зеленський отримав три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку

Про це розповів Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в Одеській області.
“Я зробив три великі дискусійні зустрічі в межах професійного діалогу. Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру (голови Нацбанку. – ред.), і їхнє особисте враження через цю ситуацію. Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків”, – сказав Зеленський.
Він також розповів, що зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків України.
“Всі три списки, які запропонували ці три “столи” банківського сектору, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки і професійний рівень. Від банкірів я вже це отримав”, – зазначив президент.
Зеленський також розповів про стосунки зі Смолієм.
“У нас дуже непогані відносини не тільки на професійному, а й на людському рівні”, – заявив він.
- Верховна Рада України 3 липня підтримала проєкт постанови про відставку голови Національного банку Якова Смолія.
- Яків Смолій заявив, що представники влади вимагали від нього приймати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші, підвищити інфляцію до 11% і змінити курс гривні (встановити на рівні 30 грн/долар).
- Яків Смолій повідомив, що його заяві про відставку передувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.