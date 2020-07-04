Covid-19 Україна

оновлено 04.07.2020 о 15:02

Всього:

47677(+914)

Хворіють:

25335(+914)

Вилікувались:

21115(+557)

Померло:

1227(+15)

16:47 Гончаренко відповів Тимошенко: про ваші схеми я чую з 14 років. Ви працюєте на Коломойського
16:42 Сенцов закликав до справедливості у справі про вбивство Шеремета
16:31 Зеленський про курс гривні на тлі відставки голови НБУ: Не бачу, що ми повинні щось стримувати
16:07 У США в одному з магазинів сталася стрілянина, в результаті якої загинула дитина
15:57 Дубінський на велосипеді знімав відео в центрі Києва, а потім пересів на Mercedes
15:37 Шкарлет відхрестився від Партії регіонів і Табачника
15:15 Зеленський отримав три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку
14:52 Які країни відкрили свої кордони для українців
14:37 Як Михайло Драгоманов протистояв Москві
13:50 Парад планет – 2020: коли і де дивитися
13:30 У центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною: є постраждалі
Ексклюзив
13:21 «200 днів брехні»: у Києві відбулася акція підтримки підозрюваних у справі Шеремета
12:45 Суд скасував заборону СБУ на в'їзд в Україну російського репера Елджея
12:23 «Дума про тупий собачий рот»: Юрко Космина присвятив вірш Дубінському
11:48 У Києві за останню добу коронавірус виявили ще у 118 мешканців
11:30 SpaceX готує запуск десятої партії супутників Starlink
11:15 «Год был сложный, но вывезла сама. Вроде неплохо вывезла» – прессекретарка Єрмака відсвяткувала День народження під час зустрічі «Нормандської четвірки»
10:51 Росія вимагає від України проєкт змін до Конституції щодо Донбасу, – ЗМІ
10:34 В «ЄС» назвали низку прогалин закону, який дозволяє абітурієнтам з ОРДЛО вступати до вишів без ЗНО
09:49 Спека і грози: прогноз погоди на вихідні
09:47 Польща відновить роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною
08:57 Ще в одному українському футбольному клубі виявили спалах коронавірусу
08:25 Бойовики на Донбасі гатили із забороненої зброї, поранено українського захисника
02:48 У МВС пропонують дозволити арешти на 15 діб за керування авто у стані сп’яніння
02:10 Рада зробила крок до зниження «зелених» тарифів
01:19 Рада виділила гроші для роботи Мінекології
01:03 Шорт-лист кандидатів на пост голови НБУ вже сформований — Шмигаль
00:43 4G запустили на ще 8 станціях київського метро
00:20 Правила в’їзду до Сербії під час карантину
00:01 Львівська мерія заявила про заповненість медзакладів для лікування COVID-19 на 95%. Шмигаль спростував

03 липня

23:37 Правила в’їзду до Чорногорії під час карантину
23:30 Рада схвалила створення в Україні резерву держслужбовців
23:06 Правила в’їзду до Великої Британії під час карантину

Зеленський отримав три списки кандидатів на посаду голови Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський отримав три списки із запропонованими кандидатами на посаду голови Національного банку України від представників банківського сектору.

Субота, 4 липня 2020, 15:15

Про це розповів Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в Одеській області.

“Я зробив три великі дискусійні зустрічі в межах професійного діалогу. Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру (голови Нацбанку. – ред.), і їхнє особисте враження через цю ситуацію. Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків”, – сказав Зеленський.

Він також розповів, що зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків України.

“Всі три списки, які запропонували ці три “столи” банківського сектору, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки і професійний рівень. Від банкірів я вже це отримав”, – зазначив президент.

Зеленський також розповів про стосунки зі Смолієм.

“У нас дуже непогані відносини не тільки на професійному, а й на людському рівні”, – заявив він.

  • Верховна Рада України 3 липня підтримала проєкт постанови про відставку голови Національного банку Якова Смолія.
  • Яків Смолій заявив, що представники влади вимагали від нього приймати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші, підвищити інфляцію до 11% і змінити курс гривні (встановити на рівні 30 грн/долар).
  • Яків Смолій повідомив, що його заяві про відставку передувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Теги: Володимир Зеленський, кадровая политика, Яків Смолій, Нацбанк

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись