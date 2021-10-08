Про це повідомили в Офісі президента.
Комісія при Президентові України у питаннях помилування рекомендувала главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового. І він підписав відповідний указ.
Текст указу наразі відсутній на сайті президента України. Імена помилуваних не повідомляються.
В Офісі президента зазначили, що окреме подання про помилування військових зроблене вперше в новітній історії України.
Перелік осіб формували з урахуванням тяжкості вчинених злочинів, строку фактичного відбуття покарання, особи засуджених, сімейного стану, думки органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування тощо.
Водночас серед помилуваних немає тих військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп’яніння чи вбивство.
- Як відомо, з грудня 2019 року по квітень 2021 року військовослужбовець Сил спеціальних операцій та музикант Андрій Антоненко перебував під вартою. Його обвинувачують в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
- У квітні Шевченківський районний суд Києва вперше змінив міру запобіжного заходу Антоненку. Він перебував під домашнім арештом.
- 27 вересня Шевченківський районний суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт.