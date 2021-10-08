Про це повідомили в Офісі президента.

Комісія при Президентові України у питаннях помилування рекомендувала главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військового. І він підписав відповідний указ.

Текст указу наразі відсутній на сайті президента України. Імена помилуваних не повідомляються.

В Офісі президента зазначили, що окреме подання про помилування військових зроблене вперше в новітній історії України.

Перелік осіб формували з урахуванням тяжкості вчинених злочинів, строку фактичного відбуття покарання, особи засуджених, сімейного стану, думки органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування тощо.

Водночас серед помилуваних немає тих військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп’яніння чи вбивство.