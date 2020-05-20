Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця його каденції на посаді глави держави, в країні добудують всі державні дороги.

Про це повыдомляє кореспондент #Букв.

“Ми в рази, а саме в 9 разів збільшили кількість доріг, які ми побудували. І це все не беручи до уваги проблеми, економічну кризу, незважаючи на COVID-19 … Наше завдання побудувати всі державні дороги, які будуть об’єднувати нашу країну і будуть вітриною нашої європейської країни. А це 25 тисяч пріоритетних доріг. Я до кінця своєї каденції, скільки вона там буде, впевнений, що ми добудуємо всі державні дороги”, – сказав президент.

Що стосується місцевих доріг, то, за словами Зеленського, там ситуація з будівництвом не така швидка.

“На жаль, ми на це не можемо вплинути … поки що. Але будуть місцеві вибори і, думаю, у нас там з’явиться вплив”, – зазначив Зеленський.

А ще він наголосив, що хотів би, щоб його запам’ятали, як президента, після якого в країні з’явилися дороги.

“Я збираюся жити в цій країні і після своєї каденції. Я хочу їздити по цих дорогах і щоб мені не було соромно”, – підсумував глава держави.