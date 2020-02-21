Зеленський пообіцяв покарати організаторів «дикунських» акцій через евакуацію

Про це йшла мова в його відеозверненні, опублікованому Офісом Президента.

“Дехто свідомо і навмисно сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства. Замовники і організатори понесуть відповідальність”, — сказав він.

Глава держави також повідомив, що акції протесту нібито були організовані його політичними опонентами, як і страйки проти ринку землі.

“Я радий, що не лише правоохоронні органи, а й саме суспільство почало детально розбиратися у вчорашній ситуації. Усі фото- і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масові безпорядки. Це відомі світу вірусологи у спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, що виступають проти ринку землі. Усім режисерам-постановникам цього погорілого театру, який мабуть готується до нових вистав, я хочу сказати наступне: є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції. Є інтереси України. У такі моменті їй потрібна не фейкова, а справжня солідарність. У такі часи перемоги й поразки спільні. І відповідальність спільна. Для когось — політична, а для когось — кримінальна”, — заявив Зеленський.