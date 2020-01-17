Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента України.
“Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо”, – заявили в ОПУ.
Згідно з Конституцією України, президент не має повноважень розглядати відставку прем’єра – це прерогатива парламенту.
Стаття 115 Конституції України: Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки Прем’єр-міністра України
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Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
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Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
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Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.
- Сьогодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.
- Раніше повідомлялося, що народні депутати від “Слуги народу” закликають Службу безпеки України розслідувати появу в Мережі аудіозаписів нібито наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- Лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що оприлюднення прослуховування за участю Прем’єра Олексія Гончарука, міністрів і чиновників НБУ, застало самого прем’єра в кабінеті Володимира Зеленського.