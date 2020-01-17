Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента України.

“Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо”, – заявили в ОПУ.

Згідно з Конституцією України, президент не має повноважень розглядати відставку прем’єра – це прерогатива парламенту.

Стаття 115 Конституції України: Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки Прем’єр-міністра України

  1. Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

  2. Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

  3. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

  • Сьогодні Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту Володимиру Зеленському.
  • Раніше повідомлялося, що народні депутати від “Слуги народу” закликають Службу безпеки України розслідувати появу в Мережі аудіозаписів нібито наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
  • Лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що оприлюднення прослуховування за участю Прем’єра Олексія Гончарука, міністрів і чиновників НБУ, застало самого прем’єра в кабінеті Володимира Зеленського.