Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента України.

“Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо”, – заявили в ОПУ.

Згідно з Конституцією України, президент не має повноважень розглядати відставку прем’єра – це прерогатива парламенту.

Стаття 115 Конституції України: Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки Прем’єр-міністра України

Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.