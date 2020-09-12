Президент України Володимир Зеленський після місцевих виборів пообіцяв назвати імена власників затонулого біля пляжу в Одесі танкера Delfi і до якої політичної партії вони належать.

Про це повідомило агентство “Інтерфакс-Україна”.

“10 місяців власники не давали державі жодної можливості, щоб ми займалися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого із власниками зробити не зміг”, – сказав він на брифінгу в суботу в Одесі.

Зеленський вважає власників Delfi злочинцями, тому що вони сказали неправду, зокрема особисто йому.

“Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере із пляжу цей танкер Delfi”, – розповів президент.

За його словами, державу цікавило, що це за танкер “без розпізнавальних знаків і прапорів”.

“Усі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, адже скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього “західного” “сучасного” танкера”, – підкреслив Зеленський.

Президент заявив, що власники не давали прибирати танкер, тому що хотіли на цьому заробити гроші.

“Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя “розпилювали” нашу країну”, – зазначив він.

Президент звернув увагу, що весь процес із відбуксирування танкера зайняв 50 днів, а безпосередньо робіт – 30 днів.

“Я розумію, що це довго, але якщо взяти загалом той термін, за який дійсно держава змогла відбуксирувати танкер Delfi, я вважаю, це було швидко. Але, на жаль, просимо вибачення, не змогли із самого початку втрутитися і “зламати” цю приватну компанію”, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 10 вересня танкер Delfi забрали з одеського пляжу “Дельфін”.

Як відомо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, розташоване в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину неподалік від пляжу “Дельфін”.

Внаслідок аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищив допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.