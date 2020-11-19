Covid-19 Україна

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Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться на посаді директора НАБУ

Президент Володимир Зеленський запевнив послів країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник залишиться на своїй посаді.

Четвер, 19 листопада 2020, 16:34

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський провів відеозустріч з послами G7 та ЄС, під час якої учасники обговорили загрози, які стоять перед НАБУ через рішення Конституційного суду.

За словами глави держави, визнання окремих положень закону про бюро неконституційними поки що не створює жодних загроз, які можуть вплинути на легітимність і незалежність НАБУ.

“Рішення Конституційного суду не скасовує факт створення і функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ і не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишиться на посаді”, – заявив Зеленський.

Крім того, він також представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і розв’язання питання КСУ.

Окремо президент наголосив, що перед українською владою стоїть стратегічне завдання — реформа судової системи.

  • Раніше стало відомо, що Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
  • Міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи ухвалу, заявив, що Міністерство юстиції не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру. Це можуть робити державні реєстратори.
  • Національне антикорупційне бюро прокоментувало рішення Окружного адміністративного суду Києва, згідно з яким директора НАБУ Артема Ситника мають звільнити упродовж місяця і заявило, що буде його оскаржувати.
Теги: Володимир Зеленський, послы G7, Артем Ситник, НАБУ

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