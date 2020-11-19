Зеленський пообіцяв послам G7, що Ситник залишиться на посаді директора НАБУ

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський провів відеозустріч з послами G7 та ЄС, під час якої учасники обговорили загрози, які стоять перед НАБУ через рішення Конституційного суду.

За словами глави держави, визнання окремих положень закону про бюро неконституційними поки що не створює жодних загроз, які можуть вплинути на легітимність і незалежність НАБУ.

“Рішення Конституційного суду не скасовує факт створення і функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ і не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишиться на посаді”, – заявив Зеленський.

Крім того, він також представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і розв’язання питання КСУ.

Окремо президент наголосив, що перед українською владою стоїть стратегічне завдання — реформа судової системи.