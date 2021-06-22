Сьогодні, 22 червня, президент Володимир Зеленський запевнив, що українці старше 55 років будуть проходити повні медичні обстеження кожні два роки.

Це Зеленський зробив під час форуму “Україна 30. Здорова Україна”.

За словами президента, наразі середня тривалість життя українців складає 72 роки і за цим показником Україна посідає 115 місце у світі.

Глава держави зазначив, що за статистикою 85% смертей в Україні пов’язані інфекційними хворобами, онкозахворюваннями та хворобами системи кровообігу. Найбільшою проблемою є саме діагностика хвороб.

“Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – кожного року. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів”, – підкреслив Зеленський.