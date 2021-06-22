Це Зеленський зробив під час форуму “Україна 30. Здорова Україна”.
За словами президента, наразі середня тривалість життя українців складає 72 роки і за цим показником Україна посідає 115 місце у світі.
Глава держави зазначив, що за статистикою 85% смертей в Україні пов’язані інфекційними хворобами, онкозахворюваннями та хворобами системи кровообігу. Найбільшою проблемою є саме діагностика хвороб.
“Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – кожного року. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів”, – підкреслив Зеленський.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив уряду підвищити мінімальний рівень зарплат для медичних працівників.