Про це він заявив в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам.

“Голови можуть полетіти, це правда. Але я хочу сказати не тому, що у когось з депутатів погані відносини з тим чи іншим міністром. Я вважаю, що це непрофесійно. Тому ось це вже плітки”, – заявив Зеленський.

Він зазначив, що найближчим часом буде дивитися результат роботи Кабміну разом з прем’єром.

“А щоб були фундаментальні плітки, то дійсно, найближчим часом ми дивимося результат разом з прем’єром. Є оціночний формат тих чи інших міністрів і справді когось може не бути. Найслабші будуть йти”, – резюмував президент.