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Зеленський пообіцяв тисячу гривень за щеплення проти коронавірусу: умови програми

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми, під час якої українці, що були щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати 1 тисячу гривень.

Понеділок, 15 листопада 2021, 20:23

Про це йшлося в його відеозверненні, опублікованому 15 листопада.

“Для того, аби дихати легше було бізнесу і громадянам, що постраждали від COVID-19, держава продовжує як наявні програми підтримки, так і розробляє низку нових інструментів. Один з них запрацює найближчим часом. Це підтримка тих сфер, що постраждали від карантину за інших. А саме — креативна, спортивна, транспортний сектор економіки. Програма працюватиме так: кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень“, — заявив Зеленський.

Відповідна програма буде запущена 19 грудня. За словами Зеленського, на це буде виділено двічі по 3 млрд гривень. Відповідно, на грошову винагороду зможуть розраховувати 6 млн громадян.

Отримати гроші можна буде через застосунок “Дія”. Зеленський оголосив сфери, у яких можна буде витратити цю суму, однак залишилося незрозумілим, чи зможуть громадяни вільно використовувати ці гроші та у яких спосіб їх отримуватимуть.

“На ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал, фітнесклуб. Відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий центр. Або купити квитки для мандрівок всередині країни — на внутрішні авіа- та залізничні перевезення”, — сказав він.

“Ми розуміємо, що смартфони і “Дія” поки що є не у кожного. Тож ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень всім вакцинованим громадянам України. Зокрема, людям похилого віку, про що повідомимо незабаром”, — додав президент.

  • Раніше розіграш призів серед щеплених, включно з авто Toyota Corolla, провели у Вінниці.
  • У Дніпрі щепленим проти коронавірусу містянам надали безплатний проїзд в електротранспорті та метро, а також безплатні походи в кіно.
  • Станом на 15 листопада 12,2 млн осіб в Україні зробили щеплення однією дозою вакцини. Повністю щеплено 8,7 млн осіб.
  • Опитування ЮНІСЕФ демонструють, що 42% тих, хто ще не щепився, готові зробити це. Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.
Теги: Володимир Зеленський, вакцина проти коронавірусу, Вакцинація в Україні, винагорода, щеплення

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