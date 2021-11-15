Зеленський пообіцяв тисячу гривень за щеплення проти коронавірусу: умови програми

Про це йшлося в його відеозверненні, опублікованому 15 листопада.
“Для того, аби дихати легше було бізнесу і громадянам, що постраждали від COVID-19, держава продовжує як наявні програми підтримки, так і розробляє низку нових інструментів. Один з них запрацює найближчим часом. Це підтримка тих сфер, що постраждали від карантину за інших. А саме — креативна, спортивна, транспортний сектор економіки. Програма працюватиме так: кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень“, — заявив Зеленський.
Відповідна програма буде запущена 19 грудня. За словами Зеленського, на це буде виділено двічі по 3 млрд гривень. Відповідно, на грошову винагороду зможуть розраховувати 6 млн громадян.
Отримати гроші можна буде через застосунок “Дія”. Зеленський оголосив сфери, у яких можна буде витратити цю суму, однак залишилося незрозумілим, чи зможуть громадяни вільно використовувати ці гроші та у яких спосіб їх отримуватимуть.
“На ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал, фітнесклуб. Відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий центр. Або купити квитки для мандрівок всередині країни — на внутрішні авіа- та залізничні перевезення”, — сказав він.
“Ми розуміємо, що смартфони і “Дія” поки що є не у кожного. Тож ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень всім вакцинованим громадянам України. Зокрема, людям похилого віку, про що повідомимо незабаром”, — додав президент.
- Раніше розіграш призів серед щеплених, включно з авто Toyota Corolla, провели у Вінниці.
- У Дніпрі щепленим проти коронавірусу містянам надали безплатний проїзд в електротранспорті та метро, а також безплатні походи в кіно.
- Станом на 15 листопада 12,2 млн осіб в Україні зробили щеплення однією дозою вакцини. Повністю щеплено 8,7 млн осіб.
- Опитування ЮНІСЕФ демонструють, що 42% тих, хто ще не щепився, готові зробити це. Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.