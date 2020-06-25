Про це він сказав у відеозверненні.
“Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково розв’яжемо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково будуть знайдені”, – сказав Зеленський.
Він також зазначив, що найближчим часом влада розгляне повноцінну стратегію, залучить всіх фахівців, щоб розв’язувати проблему паводків комплексно.
“Назавжди або принаймні на десятиліття вперед”, – додав президент.
Нагадаємо, що на заході України через негоду підтоплено 285 населених пунктів і зруйновано 117 км автодоріг.
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