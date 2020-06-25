Президент Володимир Зеленський пообіцяв знайти "не один мільярд гривень" на боротьбу з наслідками повеней у західних областях України.

Про це він сказав у відеозверненні.

“Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково розв’яжемо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково будуть знайдені”, – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що найближчим часом влада розгляне повноцінну стратегію, залучить всіх фахівців, щоб розв’язувати проблему паводків комплексно.

“Назавжди або принаймні на десятиліття вперед”, – додав президент.

Нагадаємо, що на заході України через негоду підтоплено 285 населених пунктів і зруйновано 117 км автодоріг.