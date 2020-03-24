Про це повідомляє пресслужба президента.

Глава держави зазначив, що Фань Сяньжун уже має досвід роботи дипломатом у нашій країні, а сьогодні, у свій день народження, розпочав виконання обов’язків Посла Китаю в Україні. Володимир Зеленський привітав Фань Сяньжуна та побажав міцного здоров’я.

“Хочу побажати здоров’я вам та вашому народу. Сьогодні для всього світу, який бореться з коронавірусом, здоров’я є принципово важливим”, – сказав Президент.

Глава держави відзначив зусилля китайської влади, які дали змогу стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Він наголосив на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з цією хворобою та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.

Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому Посла КНР.

Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби.

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом поставлять тести для діагностики коронавірусу COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для більш ніж 1 млн досліджень.