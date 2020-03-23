Зеленський попросив МВФ збільшити розмір допомоги через коронавірус

Про це повідомляє пресслужба президента.
Як наголошується в повідомленні, співрозмовники обговорили розширення програми співробітництва України з МВФ, а також кроки щодо імплементації цієї програми.
“Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду під час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно і швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії і пов’язаних з нею обмежень на економіку і добробут громадян”, – сказав Зеленський.
Пресслужба Зеленського також процитувала заяву Георгієвої.
“Мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським та висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами в зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19”, – заявила глава МВФ.
Сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їх обсягу.