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Зеленський попросив МВФ збільшити розмір допомоги через коронавірус

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіной Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Понеділок, 23 березня 2020, 00:57

Про це повідомляє пресслужба президента.

Як наголошується в повідомленні, співрозмовники обговорили розширення програми співробітництва України з МВФ, а також кроки щодо імплементації цієї програми.

“Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду під час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно і швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії і пов’язаних з нею обмежень на економіку і добробут громадян”, – сказав Зеленський.

Пресслужба Зеленського також процитувала заяву Георгієвої.

“Мала дуже конструктивну розмову з президентом Володимиром Зеленським та висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами в зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19”, – заявила глава МВФ.

Сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їх обсягу.

Теги: Володимир Зеленський, коронавірус, МВФ

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