Президент України Володимир Зеленський в ході телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію навколо поширення коронавірусу в світі і заходи, що вживаються в обох країнах з метою забезпечення захисту громадян.

Про це повідомляє пресслужба Глави української держави.

“Було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною стосовно боротьби з пандемією та її наслідками. Президент Турецької Республіки пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів”, – йдеться в повідомленні.

Президенти також обговорили ситуацію для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні в зв’язку з забороною в’їзду до Туреччини. Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і ситуація найближчим часом буде вирішена.

“Глава Української держави подякував за послідовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності і суверенітету України, засудження незаконної анексії Криму, а також за підтримку кримських татар. У зв’язку з цим президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їх особистої зустрічі 3 лютого, зокрема по будівництву житла в Херсоні і Генічеську для вимушених переселенців з Криму”, – відзначили в Офісі президента.