Про це повідомляє пресслужба Глави української держави.
“Було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною стосовно боротьби з пандемією та її наслідками. Президент Турецької Республіки пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів”, – йдеться в повідомленні.
Президенти також обговорили ситуацію для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні в зв’язку з забороною в’їзду до Туреччини. Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і ситуація найближчим часом буде вирішена.
“Глава Української держави подякував за послідовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності і суверенітету України, засудження незаконної анексії Криму, а також за підтримку кримських татар. У зв’язку з цим президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їх особистої зустрічі 3 лютого, зокрема по будівництву житла в Херсоні і Генічеську для вимушених переселенців з Криму”, – відзначили в Офісі президента.
- 29 березня в Київ з китайського міста Сямень на вантажному літаку доставили 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок і інші засоби захисту.