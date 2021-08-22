Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили питання звільнення понад 100 кримських татар на окупованому Росією півострові.

Про це повідомив Зеленський у своєму Twitter.

“Під час телефонної розмови я подякував Ердогану за солідарність Туреччини з українським народом та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Попросив президента Туреччини сприяти звільненню понад 100 кримських татар, незаконно утримуваних Росією”, – написав він.

Зеленський ще раз висловив щирі співчуття турецькому народу у зв’язку з численними жертвами внаслідок повеней та лісових пожеж.

“Україна завжди готова допомогти дружньому народу Туреччини”, – наголосив глава української держави.

Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина з перших днів ініціювання Кримської платформи підтримувала й надалі підтримуватиме її роботу. Він також повідомив, що Турецьку Республіку на установчому саміті ініціативи представить міністр закордонних справ.

“Переконаний, що Кримська платформа стане дієвим інструментом у справі звільнення незаконно окупованого Криму”, – сказав президент Туреччини.

Реджеп Таїп Ердоган окремо наголосив, що позиція Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною та активно просувається на всіх міжнародних майданчиках.

“Дякуємо за вашу солідарність з українським народом та таку чітку й послідовну позицію. Вона вкрай важлива для нас. Особливо сьогодні, напередодні запуску Кримської платформи”, – зазначив Зеленський.

Як повідомили активісти “Кримської солідарності“, окупанти затримали п’ятьох осіб, у яких відбувалися обшуки. Чотирьох доставили до так званого Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, а Раїфа Февзієва – до так званого Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю.