Про це повідомив Зеленський у своєму Twitter.
“Під час телефонної розмови я подякував Ердогану за солідарність Туреччини з українським народом та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Попросив президента Туреччини сприяти звільненню понад 100 кримських татар, незаконно утримуваних Росією”, – написав він.
Зеленський ще раз висловив щирі співчуття турецькому народу у зв’язку з численними жертвами внаслідок повеней та лісових пожеж.
“Україна завжди готова допомогти дружньому народу Туреччини”, – наголосив глава української держави.
Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина з перших днів ініціювання Кримської платформи підтримувала й надалі підтримуватиме її роботу. Він також повідомив, що Турецьку Республіку на установчому саміті ініціативи представить міністр закордонних справ.
“Переконаний, що Кримська платформа стане дієвим інструментом у справі звільнення незаконно окупованого Криму”, – сказав президент Туреччини.
Реджеп Таїп Ердоган окремо наголосив, що позиція Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною та активно просувається на всіх міжнародних майданчиках.
“Дякуємо за вашу солідарність з українським народом та таку чітку й послідовну позицію. Вона вкрай важлива для нас. Особливо сьогодні, напередодні запуску Кримської платформи”, – зазначив Зеленський.
Як повідомили активісти “Кримської солідарності“, окупанти затримали п’ятьох осіб, у яких відбувалися обшуки. Чотирьох доставили до так званого Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, а Раїфа Февзієва – до так званого Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю.
- Нагадаємо, у російському місті Ростові-на-Дону оголосили вироки чотирьом кримським татарам, яких звинувачують в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, яку в Росії вважають терористичною.
- Руслан Месутов та Ленур Халілов отримали по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення.
- Ельдара Кантимірова засудили до 12 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, а Руслана Нагаєва засуджено до 13 років ув’язнення у колонії з обмеженням свободи на рік після звільнення.