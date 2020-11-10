Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання поставок вакцини від коронавірусу в Україну.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський попросив Меркель посприяти у розширенні доступу України до COVID-вакцини, яка розробляється в межах ініціативи COVAX.

“Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу”, — сказав Зеленський.

Окрім того, глава Української держави проінформував канцлера Німеччини про “найтриваліше перемир’я” за весь період війни та план Києва щодо встановлення миру на Донбасі.

“Ключове досягнення: кількість загиблих українських військових зменшилася вдесятеро порівняно з минулим роком. Однак усе ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру”, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, українська сторона в повному обсязі виконала домовленості щодо КПВВ Щастя та Золоте, однак їхнє відкриття було зірвано “іншою стороною”.

Вони також відзначили важливість майбутньої розмови радників лідерів нормандської четвірки.

Зі свого боку Меркель побажала хворому на коронавірус Зеленському здоров’я та якнайшвидшого одужання.