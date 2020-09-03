Про це повідомляє сайт голови держави.
“Це небезпечна і неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження коронавірусів”, – сказав Зеленський.
Також Зеленський попросив уряд вжити заходів для захисту дітей від COVID -19, в зв’язку з початком нового навчального року.
Голова уряду Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах школи повністю забезпечені всім необхідним для захисту від коронавірусу. Він нагадав, що на уроках діти не повинні перебувати в масках, їх слід надягати тільки на перервах.
- Станом на ранок четверга, 3 вересня, в Україні зафіксовано 2430 нових випадків коронавірусу COVID-19.