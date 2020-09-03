Президенту Володимиру Зеленському на селекторній нараді повідомили, що керівництво ряду медустанов змушує персонал приховувати своє інфікування COVID-19 на роботі через загрозу адміністративного покарання для лікарень. Він доручив МОЗ розібратися з цим.

Про це повідомляє сайт голови держави.

“Це небезпечна і неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження коронавірусів”, – сказав Зеленський.

Також Зеленський попросив уряд вжити заходів для захисту дітей від COVID -19, в зв’язку з початком нового навчального року.

Голова уряду Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах школи повністю забезпечені всім необхідним для захисту від коронавірусу. Він нагадав, що на уроках діти не повинні перебувати в масках, їх слід надягати тільки на перервах.