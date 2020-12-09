Про це йдеться у заяві Офісу президента.

“Законопроєкт, який був ініційований президентом для перезавантаження КСУ, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроєкт до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями КСУ системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення”, – йдеться у повідомленні.

В ОП очікують висновків Венеціанської комісії наприкінці поточного тижня.

Також зазначається, що у Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з конституційної кризи.

“Не може йтися про те, що ухвалення лише якогось одного закону достатньо для того, щоб відновити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури, зокрема й електронного декларування, а також для того, щоб відновити довіру до діяльності КСУ”, – наголосили в ОП.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною низку положень закону “Про запобігання корупції” та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. КСУ визнав неконституційною статтю 366-1, в якій йшлося про відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях. Визнаного винним за цією статтею могли позбавити волі строком до двох років.