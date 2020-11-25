Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) з проханням оцінити стан антикорупційного законодавства після рішення КСУ.

Про це повідомили в Офісі президента.

У своєму листі до голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо президент попросив “здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України” та “надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення”.

Президент попросив комісію проаналізувати, чи мали судді КСУ конфлікт інтересів, чи дотримувалися процедури розгляду та ухвалення рішення. Також він попросив надати висновки щодо обґрунтованості рішення і того, чи дотримувалися судді меж конституційного подання.

У листі Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ “призвели до серйозної конституційної кризи”, але “українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією”.

Зеленський закликав комісію надати висновок за процедурою прискореного розгляду.