Про це повідомили в Офісі президента.
У своєму листі до голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо президент попросив “здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України” та “надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення”.
Президент попросив комісію проаналізувати, чи мали судді КСУ конфлікт інтересів, чи дотримувалися процедури розгляду та ухвалення рішення. Також він попросив надати висновки щодо обґрунтованості рішення і того, чи дотримувалися судді меж конституційного подання.
У листі Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ “призвели до серйозної конституційної кризи”, але “українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією”.
Зеленський закликав комісію надати висновок за процедурою прискореного розгляду.
- Раніше Володимир Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Документом не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
- 5 листопада Верховна Рада України не змогла розглянути законопроєкт спікера ВР Дмитра Разумкова, який відновлює скасовані Конституційним судом пункти антикорупційного законодавства. Причиною став альтернативний документ Олександра Дубінського. Законопроєкт Разумкова є альтернативним до проєкту президента Володимира Зеленського, яким не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
- Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”, а Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від прийняття законопроєкту Зеленського.
- 14 листопада Зеленський заявив, що Верховна Рада до кінця року має ухвалити рішення щодо Конституційного суду.