Президент України Володимир Зеленський порадив українцям поки утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації там обстановки.

Таку заяву він зробив на брифінгу в Борисполі.

Глава держави підтвердив інформацію про трьох затриманих українців у Білорусі.

“Зараз ми говоримо з Міністерством закордонних справ, і вчора вони з’єдналися вже з білоруською стороною. Там троє наших, згідно із сьогоднішньою статистикою, іншої у мене немає, троє наших українських громадян затриманих. Зараз ведуться переговори. Ми хочемо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян в Україну”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що в Білорусі зараз спостерігається “складна, нестабільна, серйозна ситуація”.

“І я б зараз радив українцям через ті випадки, що наші люди там затримані, утриматися від поїздок до Білорусі. Поки не встановиться більш-менш стабільна ситуація”, – наголосив Зеленський.

(На відео – з 7:30)

У свою чергу пресслужба Офісу президента оприлюднила заяву голови ОПУ Андрія Єрмака. У ній говориться, що Україна вимагає від влади Республіки Білорусь якнайшвидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

“За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме”, – наголосив Єрмак.

За його словами, МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для якнайшвидшого встановлення і звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій у Білорусі.