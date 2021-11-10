Зеленський порівняв епідемію з ситуацією на Донбасі і закликав вакцинуватися: відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян щепитися проти коронавірусу та порівняв смертність через вірус із загибеллю військових на Донбасі.

Про це йшлося в його зверненні до українців, опублікованому 10 листопада.

“За минулі два роки у боях на Донбасі загинуло 146 наших військових. За минулі дві роби від COVID-19 померло 1,5 тисячі наших людей. За дві доби через вірус втратили вдесятеро більше, ніж за два роки війни”, — акцентував він.

Зеленський наголосив, що 93% тих, хто сьогодні має коронавірусну хворобу, це люди, що не зробили жодного щеплення. Так само не щеплені більшість тих, хто сьогодні помирає внаслідок COVID-19.

“Скільки людей у Європі зробили два щеплення? 65%. Скільки людей в Україні не зробили жодного? 65% населення”, — заявив він.

Президент закликав українців щепитися, аби “40 млн не перетворилися на 20”.

“Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об’єднає завтра усіх Українців, аби ці 40 не перетворились на 20? Усі вони будуть вакциновані”, — сказав він.