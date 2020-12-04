Covid-19 Україна

оновлено 04.12.2020 о 20:02

Всього:

787891 (+15131)

Хворіють:

376887 (+15131)

Вилікувались:

397809 (+13383)

Померло:

13195 (+235)

21:04 Іноземець ошукав п’ять українок на 1,3 млн гривень через сайти знайомств
21:02 «Ліаму було дуже боляче»: Гемсворт відреагував на відверті зізнання Майлі Сайрус
20:55 Соцмережі – не в пріоритеті: стало відомо, звідки українці отримують інформацію про ситуацію з COVID-19
20:39 Among Us, Minecraft і Call of Duty: Apple назвала найпопулярніші ігри 2020 року
Партнерський матеріал
20:31 Відеоігри сьогодні – тренди, міфи та сучасні геймери
20:28 Майже 80% українців підтримують ідею масового тестування на COVID-19, – опитування
20:04 Instagram і Facebook видалятимуть фейки про COVID-вакцини
20:00 Половина українців більше бояться економічних наслідків коронакризи, ніж COVID-19
19:57 Зеленський порівняв Інтернет-ЗМІ з «жіночками на лавці біля під'їзду»
19:48 В Австрії ексміністра фінансів засудили до 8 років в’язниці за корупцію
19:28 Комаровському довіряють втроє більше українців, ніж міністру Степанову, – опитування
19:04 Генсеком ОБСЄ вперше обрали жінку
18:37 Pfizer не знає, чи можуть вакциновані люди передавати COVID-19
18:09 Віндзорський замок прикрасили до Різдва: як виглядає ялинка Єлизавети II
17:49 Російська більше не є регіональною мовою на Одещині: рішення суду 
16:47 В Україні до Дня ЗСУ випустили конверти, присвячені загиблим на Донбасі воїнам
16:18 Лише 35% українців постійно носять захисні маски, – опитування
Партнерський матеріал
16:15 Стали відомі 12 кращих вистав, котрі увійшли до шортліста ІІІ Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА
16:13 У КМДА пояснили, як працюватимуть школи під час локдауну
15:54 Netflix показав трейлер фіналу «Моторошних пригод Сабріни»
15:40 Снайпер бойовиків поранив українського військового на Донбасі
15:22 Наташа Рамсей-Леві залишила Chloé
Партнерський матеріал
14:49 У Києві на ВДНГ відбувся фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія»
14:25 Деніел Редкліфф розповів, чому не користується соцмережами
14:25 Акції Tesla подорожчали майже до $600 після позитивного прогнозу Goldman Sachs
Партнерський матеріал
13:53 9 Перегляд сучасного польського кіно «Під Високим Замком»
13:40 Два роки тому Україна могла купити САУ «Дана-М2» у півтора раза дешевше, – нардеп
13:22 Вчені з'ясували, що пропуск оплати рахунків може бути ранньою ознакою деменції
12:38 У Києві – понад 1300 нових випадків COVID-19, 26 осіб померли

Зеленський порівняв Інтернет-ЗМІ з «жіночками на лавці біля під'їзду»

Президент України Володимир Зеленський порівняв журналістів українських Інтернет-видань з "жіночками", що сидять на лавці біля під'їзду.

П’ятниця, 4 грудня 2020, 19:57

Про це йшлося в новому влозі президента.

“Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в Інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І от вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під’їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин”, — сказав президент.

Також Зеленський висловив невдоволення з приводу контент-політики Інтернет-видань, з новинами яких ознайомився.

“І я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Гучні заголовки, сенсації, скандали, факти докази — ні. Лише “так повідомляє наше надійне джерело”, — додав він.

На відео — перші 1,5 хвилини

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для Володимира Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк також заявляв, що буде створено пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.

  • 22 жовтня на українських телеканалах оприлюднили інтерв’ю Володимира Зеленського чотирьом каналам “1+1”, “Україна”, ICTV та “Інтер”. Суперечки викликало те, що представники державного “Суспільного” запрошені не були.
  • 6 червня, в День журналістів, Зеленський вирушив з представниками медіа до лісу на велосипедах. На зустрічі були присутні близько 30 журналістів, серед них — BBC Україна, РБК-Україна, ТСН тощо.
  • У квітні в Офісі президента України запевняли, що Володимир Зеленський обов’язково дасть пресконференцію за підсумками року. Однак акредитацію на захід отримала обмежена кількість журналістів. Зокрема, #Букви не були акредитовані. 
Теги: Володимир Зеленський, журналісти, ЗМІ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись