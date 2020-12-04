Зеленський порівняв Інтернет-ЗМІ з «жіночками на лавці біля під'їзду»

Про це йшлося в новому влозі президента.

“Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в Інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І от вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під’їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин”, — сказав президент.

Також Зеленський висловив невдоволення з приводу контент-політики Інтернет-видань, з новинами яких ознайомився.

“І я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Гучні заголовки, сенсації, скандали, факти докази — ні. Лише “так повідомляє наше надійне джерело”, — додав він.

На відео — перші 1,5 хвилини

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для Володимира Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк також заявляв, що буде створено пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.