Про це йдеться в матеріалі видання.
У статті наголошується, що Зеленський “впивається цими яскравими порівняннями, які іноді приводять його в неправильному напрямку”.
Журналісти пишуть, що своє президентство він порівнює з перебуванням на човні, що протікає:
“Всюди діри, і руками і ногами ти намагаєшся їх закрити. Ось як ми живемо. Ми закриваємо діри”, – цитують Зеленського.
При цьому, коли журналісти кажуть, що це схоже на потопаючий корабель, він додає: “Але ми не тонемо!”.
- в січні цього року в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.