Глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам британського видання The Guardian порівняв своє президентство з перебуванням на човні, що протікає.

Про це йдеться в матеріалі видання.

У статті наголошується, що Зеленський “впивається цими яскравими порівняннями, які іноді приводять його в неправильному напрямку”.

Журналісти пишуть, що своє президентство він порівнює з перебуванням на човні, що протікає:

“Всюди діри, і руками і ногами ти намагаєшся їх закрити. Ось як ми живемо. Ми закриваємо діри”, – цитують Зеленського.

При цьому, коли журналісти кажуть, що це схоже на потопаючий корабель, він додає: “Але ми не тонемо!”.