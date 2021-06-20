Сьогодні в Україні - День батька. Свято відзначають у третю неділю червня. Його започаткували у 2019 році, тоді Кабінет міністрів схвалив відповідний указ президента.

Політики-чоловіки викладають фото у Facebook з батьками та дітьми.

“Стати батьком – це велике щастя. Бути батьком – це велика відповідальність. Бути хорошим батьком – це велика праця”, – написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Але більшу частину посту президент присвятив своєму батьку. Зеленський подякував йому за “виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватись і завжди іти до кінця”.

“Дякую за те, що мудро відчуваєш, коли потрібно підтримати, коли – порадити, а коли – покритикувати. І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей. З Днем батька, Олександре Семеновичу!” – написав Зеленський.

Також глава держави опублікував два своїх дитячі фото із батьком.

П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко опублікував фото з доньками.

“Батьківство — це найщасливіші миті у житті. Як наприклад оця )) Усіх татусів зі святом!”, – написав Порошенко.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков опублікував світлину із батьком.

“У багатьох речах мені хотілося би бути схожим на батька. У нас було надто мало часу, щоб я міг перейняти його знання та життєвий досвід. Проте навіть зараз, через багато років, я постійно чую від людей, які його знали, теплі спогади і щирі слова поваги. Пишаюся тим, що я його син. І сподіваюся, йому за мене не соромно. А сьогоднішнє свято – День батька – це чергове нагадування, як важливо цінувати близьких і час, проведений із ними”, – написав Разумков.