Про це глава держави поінформував на своїй сторінці в Facebook.
“Дав доручення генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії”, – наголосив Зеленський.
Він також анонсував перевірку льотної придатності флоту цивільної авіації в Україні.
“Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту”, – написав Зеленський.
У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу).
Всього загинули 176 людей (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
- Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
- При Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.