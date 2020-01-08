Президент України Володимир Зеленський дав доручення генеральному прокурору Руслану Рябошапці відкрити кримінальне провадження через катастрофу Boeing-737 в Ірані.

Про це глава держави поінформував на своїй сторінці в Facebook.

“Дав доручення генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії”, – наголосив Зеленський.

Він також анонсував перевірку льотної придатності флоту цивільної авіації в Україні.

“Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту”, – написав Зеленський.

У результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу).

Всього загинули 176 людей (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).