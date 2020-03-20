Про це глава держави поінформував у відеозверненні.
“Головам ОДА та мерам великих міст поставлена задача максимально збільшити кількість маршруток, автобусів, тролейбусів у своїх регіонах. Це допоможе дотримуватися обмеження в 10 і 20 пасажирів. Я закликаю кожного голову ОДА, кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність, активно і ефективно вирішувати транспортні проблеми в вашому регіоні. Це дуже важливо для здоров’я всіх українців”, – наголосив Зеленський.
За його словами, станом на сьогодні для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських.
“Серед іншого вони контролюватимуть, як наші перевізники і суб’єкти господарювання виконують обмеження Уряду. Але я вірю, що ми всі свідомі громадяни, і постійний контроль з боку поліції буде не потрібен”, – зазначив Зеленський.
Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу. Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!
Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити.
Іще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
• 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
• 10 апаратів штучної вентиляції легень;
• 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
• 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
• 400 тис. експрес-тестів;
• 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.
Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас.
Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців.
Усім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих.
Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
- З 17 квітня в Україні запроваджені жорсткі правила карантину, щоб запобігти розповсюдженню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті- як працюватиме транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податках і виплатах і як каратимуть за порушення карантину.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.