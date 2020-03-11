Про це він поінформував під час церемонії представлення нового міністра оборони України Андрія Тарана в Києві.

“Окрему увагу я хочу звернути на увічнення пам’яті наших загиблих бійців. Зараз розробляється церемонія почесного вшанування пам’яті кожного героя, який віддав своє життя за Батьківщину”, – заявив Зеленський.

Він нагадав, що під час прощання із загиблими в авіакатастрофі в Ірані “ми хотіли показати всьому світу, що ми пам’ятаємо про кожного українця”. Глава держави додав, що тоді звернувся до Міністерства оборони із закликом розробити на такому ж високому рівні церемонію для кожного воїна, який загинув на Донбасі.

“Тому, коли я говорю зараз, що у нас розробляється план, я хочу, щоб ми припинили говорити “розробляється”, а протягом найближчого тижня зробили це. І я хочу звернутися як до нового міністра оборони, так і до начальника Генштабу і Міністерства ветеранів. Ми готові на майданчику Офісу президента допомогти. І я сам теж хочу займатися цією розробкою, щоб в кожному місті, куди повертаються наші герої, щоб ми не просто з повагою до них ставилися, а щоб це було на найвищому рівні, який сьогодні існує в світі”, – наголосив Зеленський.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.