Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що оперативний штаб щодо недопущення поширення інфекції стане робочою групою при Кабінеті міністрів України.

У штаб щодо недопущення поширення китайського атипового коронавірусу повинні увійти представники Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, а також інших організацій і служб.

В той же час в заяві підкреслюється, що на даний момент в Україні не було зареєстровано випадків інфікування коронавірусом, тому ніяких підстав для вжиття заходів надзвичайного характеру поки немає.

В Офісі Президента також повідомляють, що держава постійно веде моніторинг поширення атипового вірусу в інших країнах, а в Україні проводяться профілактичні заходи.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

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