Про це йшлося під час спільного брифінгу президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Раджепа Таїпа Ердогана, повідомляє кореспондент #Букв.

Так відповідаючи на запитання турецького журналіста про те, які кроки України вживає для боротьби організацією мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена FETO, кілька шкіл якої функціонують на території країни, Президент Зеленський заявив, що передав інформацію щодо їхньої заборони керівнику Служби безпеки України Івану Баканова.

“З приводу заборони тих організацій, який стоять за навчальними закладами на території України. Ми сьогодні з паном президентом виділили, довгий час говорили про цю тему, говорили дуже детально. Я знаю, що це питання вже було багато років на порядку денному між Україною і Туреччиною. Сьогодні я отримав дуже детальні речі, факти від президента Ердогана. Скажу вам чесно, є навіть різні прізвища … Всю цю інформацію я передав нашому керівнику Служби безпеки України, який повинен цим питанням займатися”, — сказав він.

Як відомо, 15 июля 2016 року в Туреччині сталася спроба військового перевороту. Групи військових, які відкрито виступили проти режиму Ердогана, захопили бронетехніку і вертольоти, а також перекрили мости через протоку Босфор. В країні були заблоковані соцмережі, а також повністю відключено телебачення. Було чути стрілянину і потужні вибухи. Військові вертольоти обстріляли будівлі управління розвідки, Генштабу та головного телеканалу країни. Над турецької столицею на низькій висоті літали винищувачі.

В результаті спроби державного перевороту в Туреччині загинула 161 людина і 1440 отримали поранення. Крім того, 2839 військових були затримані. Турецький президент Тайіп Ердоган закликав народ вийти на вулиці для захисту демократії. В результаті на вулиці Стамбула вийшли прихильники президента Туреччини, почалися стихійні протести проти перевороту.

Хто такий Фетхуллах Ґюлен?

Сам Ердоган звинуватив у спробі змінити владу проповідника Фетхуллаха Ґюлена.

Ґюлен — письменник, ісламський проповідник та колишній імам. У нього мільйони послідовників, шанувальників та лояльних симпатиків в країнах Західної Європи та США.

Він є засновником суспільно-політичного руху “Хізмет”, яке представляє “ханафітсько-матуридитський” варіант ісламу та тривалий час є виразником політичної думки кемалістів (прихильники націоналістичних поглядів, націлених на модернізацію Туреччину і відновлення її колишньої могутності в рамках усіх тюркських держав і народів).

Сьогодні рух Фетхуллаха, заснований в 1966 році, є потужною фінансовою структурою з багатомільярдними оборотами. Вона включає в себе мережу з десятків громадських організацій, бізнес-федерацію TUSKON, яка складається з 30 тисяч підприємств та має представництва в Брюсселі, Москві та Вашингтоні. Крім того, рух робить особливий акцент на освіті — зараз у всьому світі шкіл руху понад тисячу. Кілька таких функціонують на території України.

Рух Ґюлена довгий час підтримував ісламістів Реджеп Таїпа Ердогана. Кілька десятиліть вони були союзниками, але в кінці 90-х рр. дружбі настав кінець.

Звинувачення Ердогана й Ґюлена у військовому переворот

У самий розпал спроби державного перевороту 2016 року президент Туреччини зробив звернення до народу через систему відеодзвінків Facetime, вбудовану в телефони Apple. Він заявив, що переворот підтримується з Пенсільванії та звинуватив у заколоті ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена. Згодом його рух було визнано в Туреччині терористичною організацією, а його члени переслідуються турецькою владою.

Сам Ґюлен спершу засудив спробу державного перевороту в Туреччині і відкинув звинувачення у своїй причетності до його організації. А через кілька місяців після перевороту Ґюлен заявив, що президент Ердоган сам причетний до спроби державного перевороту в країні.

“Те, що Ердоган міг сам стояти за переворотом, здавалося мені спочатку тільки можливістю. В останні дні вона переросла в упевненість. … Ердоган сподівався, що ми проголосимо його лідером всіх мусульман. Він очікував, що ми будемо його у всьому світі рекламувати. Коли ж цього не сталося, він оголосив нам війну”, — заявив Ґюлен.

У 2019, майже за три роки після придушення путчу, в Туреччині тривають масові облави і арешти. За п’ять днів за підозрою в терористичній діяльності та зв’язках з рухом радикального ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена заарештували понад 500 осіб.

Ґюлен та США

Сьогодні Фетхуллах Ґюлен живе в США на фермі в штаті Пенсільванія, яка добре охороняється. Він виїхав з Туреччини в 1998 році під приводом вимушеного лікування. Його виїзд збігся зі спробою невдалого зміщення влади. Незважаючи на те, що було заведено кримінальну справу, звинувачень Ґюлену не висунули, що і дало йому можливість виїхати з країни. До сьогоднішнього моменту його неповернення називали “добровільної самоізоляцією”. Але це не заважає йому керувати рухом з-за кордону.

Міграційна служба США в 2006 році намагалася депортувати Ґюлена з країни. Але за нього заступився колишній посол США в Туреччині Мортон Абрамовіц та високопоставлені співробітники ЦРУ.

Варто зазначити, що в 2002 році був убитий професор історії з Анкари Несіп Хаблемітогли, який написав книгу Kostebek про зв’язки Фетхуллаха та американської розвідки. Вбивство сталося за кілька днів до виходу книги. У 2001 р був заарештований турецький журналіст Ахмет Шик, який написав книгу “Армія Імама”, присвячена Фетхуллах. Рукописи книги були вилучені.

Протягом последкіх декількох років Туреччина вимагає екстрадиції Ґюлена з США. У грудні 2018 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавашоглу заявив, що за словами американського лідера Дональда Трампа, Вашингтон працює над питанням щодо екстрадиції мусульманського проповідника Фетхуллах Ґюлена. Анкара звинувачує останнього в спробі організації державного перевороту 2016 року. У березні 2019 року міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюлем направив новому генеральному прокурору Сполучених Штатів Америки Вільяму Барру лист, в якому заявив, що Анкара чекає американського сприяння в розслідуванні терористичного руху лідера організації Фето Фетхуллаха Ґюлена. Станом на сьогодні Ґюлен все ще перебуває в Сполучених штатах.

Ґюлен і Росія

Відомий прихильник нинішньої влади в Росії, голова Ісламського комітету в РФ і ісламіст Гейдар Джемаль вкрай критикує особистість Фетхуллаха Ґюлена та його рух “ХИЗМЕТ”.

Як зазначав у статті для #Букв Льолік Кравковський, “цей нюанс повинен розставляти акценти в тому, які сили замішані в спробі військового перевороту в Туреччині” 2016 року.

“З одного боку, є легітимна влада, обрана шляхом демократичних виборів в особі Реджеп Таїпа Ердогана, з недавніх пір робить кроки в напрямку налагодження відносин з Росією. З іншого — особистість Фетхуллаха Ґюлена, якого підтримує Захід як ліберала і демократа. До того ж Ердоган має зв’язку з ІГ, використовуючи його представників як неофіційних союзників в боротьбі з курдським сепаратизмом в Туреччині. Ґюлен заперечує ісламізм, але не заперечує обов’язкової ісламської складової пантюркістських ідеології, підлаштовуючи її під культурні запити сучасного суспільства і бажаючи брати активну участь на глобальній економічній карті”, — писав журналіст.

Ердоган, Ґюлен та Україна

Як повідомляв портал Vocal Europe, в 2018 році Адміністрація президента Турецької республіки Реджепа Таїпа Ердогана звернулася до української влади із закликом екстрадувати п’ять турецьких вчителів, пов’язаних з громадою Ґюлена в Києві, в Туреччину. Повний перелік імен, яких Анкара вимагає у Києва, не може бути публічно представлений в зв’язку з питаннями безпеки.

Сьогоднішня заява Зеленського про те, що Ердоган передав йому, в тому числі, прізвища конкретних осіб, щодо яких необхідно вжити заходів, натякає на те, що мова йде саме про цих вчителів. Очевидним є те, що в умовах масових чисток гюленістів і тих, кого турецька влада такими вважає, в разі передачі Україною, на них не чекає справедливий суд.

В цьому питанні можна провести аналогію з переслідуванням в Росії членів міжнародної панісламістською політичної партії “Хізб ут-Тахрір”. Як відомо, у справах про можливу причетність до цієї організації в Росії переслідуються десятки кримських татар в незаконно анексованому Криму.