#Букви розповідають, що саме порушив Зеленський.

25 травня президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону України про основи національного спротиву (реєстраційний № 5557). Він містить норми, що регулюють, зокрема, порядок та способи організації і здійснення територіальної оборони.

Проте, станом на дату внесення до ВР президентського законопроєкту, у Верховній Раді уже був зареєстрований проєкт закону України про територіальну оборону, норми якого також регулюють порядок організації та здійснення територіальної оборони України. Зазначений законопроєкт (реєстраційний № 4504) був внесений до ВР 16 грудня 2020 року групою народних депутатів України.

Нормами статті 100 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” передбачено визначення альтернативного законопроєкту.

Альтернативними вважаються законопроєкти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють по суті положення щодо регулювання одних і тих самих суспільних відносин. Як уже зазначалось, обидва законопроєкти, і президентський № 5557, і більш ранній № 4504, регулюють питання територіальної оборони, визначення понять у цій сфері, порядок організації територіальної оборони України тощо. За таких умов, слід вважати законопроєкти № 4504 та № 5557 альтернативними.

Відповідно до частини 2 статті 100 закону “Про Регламент Верховної Ради України”, альтернативний законопроєкт може бути внесений не пізніше як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам першого законопроєкту з відповідного питання.

З картки законопроєкту № 4504 слідує, що він був наданий для ознайомлення 21 грудня 2020 року. Таким чином, передбачений Регламентом 14-денний строк для внесення альтернативного законопроєкту, яким є президентський № 5557, сплив 4 січня 2021 року. Але президентський законопроєкт подано лише 25 травня 2021 року з порушенням норм статті 100 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”.