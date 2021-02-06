Президент України Володимир Зеленський, порушуючи карантин, відсвяткував день народження у квартирі співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тимура Миндича у Києві.

Про це йдеться в розслідуванні програми “Схеми”.

День народження Зеленський відзначав 25 січня, с саме святкування призначили на 29 січня.

За підрахунками журналістів, на вечірці перебувало близько 30 гостей, і ніхто з них не був у захисній масці ані у квартирі, ані на виході з будинку, навіть сідаючи в таксі.

Серед гостей Зеленського був перший помічник президента Сергій Шефір, керівник ОПУ Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко. Також на святі були присутні учасники “Кварталу-95” Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер серіалу “Слуга народу” Олексій Кирющенко.

Вечірка відбулась у будинку на Грушевського, 9а в Києві, в квартирі з терасою, яка, відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно, належить співвласнику студії “Квартал-95”, близькому товаришу і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тимуру Миндичу.

Варто зазначити, Миндич є співвласником зареєстрованої на Кіпрі Green Family Ltd, заснованої Зеленським та його партнерами у 2012 році. Сам Зеленський залишив компанію. У записах про володіння бізнесом в Україні Миндич, поряд з іншими компаніями, належить до співвласників, разом з Green Family Ltd і інших власників, трьох компаній, що беруть участь у виробництві телепрограм Зеленського.

Покійна теща Миндича, мати його дружини Катерини Вербер-Миндич, Алла Вербер була найвпливовішою особою в російській модній індустрії, вона брала активну участь у формуванні колекцій світових брендів для Росії, а також підтримувала розробки початківців вітчизняних модельєрів і дизайнерів (Kira Plastinina, Inna Honour, Tegin та інших).

Крім того, серед друзів Вербер — провідні політики Росії. Наприклад, один з її день народження відвідали одна з ідеологів війни Росії проти України, соратниця Путіна і голова Ради Федерації Федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко, Йосип Кобзон, Тетяна Навка, Надія Бабкіна, Валерія і Йосип Пригожин, Тіна Канделакі, Ігор Крутой, Яна Рудковська та інші.

Додамо, що локдаун в Україні закінчився 24 січня, наступного дня почали діяти обмеження, які були в грудні 2020 року. Зокрема, з 25 січня заборонено проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких беруть участь понад 20 осіб.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі журналістам підтвердив, що святкування дня народження президента в компанії понад 20 осіб є порушенням карантину, і в такому разі “викликається поліція”.

“Коли ми писали постанову і прописували саме цей пункт “масові“ – ми там говорили про всі заходи, якщо не врегульовані цією постановою. Тому це стосується і домогосподарств. З епідемічної точки зору постанова прописана саме так. Це масовий захід. Так. І викликається поліція. Є порушення карантину. Таксі прирівнюється до громадського транспорту. Тобто пересування поза межами власного автомобіля. Тому потрібно бути у масці, як і водій“, – зазначив він.