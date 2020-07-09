Президент України Володимир Зеленський продав свій будинок в Іванковичах і переїхав жити на державну дачу "Конча-Заспа"

Про це повідомляє Офіс президента.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський почав проживати на державній дачі в Конча-Заспі, де по сусідству мешкають колишні президенти, спікери та прем’єри.

За даними “Схем”, Зеленський користується – “будинком № 29”. У цьому маєтку також відомому як “дача Ющенка”, напередодні зробили ремонт державним коштом. Майже 200 тис. гривень з бюджету було витрачено на послуги з “аварійно-відновлювальних робіт щодо поточного ремонту будинку”, ще 110 тис. гривень пішло на “ремонт системи пожежної сигналізації”.

На цій дачі упродовж 2004-2014 років мешкав третій президент України Віктор Ющенко.

А у 2014-му, коли Ющенко таки вирішив залишити державну резиденцію, її планували продати й навіть влаштували оглядини для журналістів.

Саме тоді українське суспільство дізналося що президентська державна дача – це триповерховий маєток площею понад дві тисячі квадратних метрів та кількома гектарами навкруги. Будинок має чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет. Утримання дачі за часів, коли тут мешкав Ющенко, обходилося державному бюджету в 30 мільйонів гривень на рік.

Журналісти заявили, що ще минулого тижня не раз фіксували, як кортеж президента після закінчення робочого дня прямував саме в напрямку Конча-Заспи.

Однак, вже у вівторок, 7 липня, Зеленський опублікував на сайті електронних декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Президент продав будинок і земельну ділянку в Іванковичах. Будинок купила дружина заступника керівника фракції “Слуга народу” в парламенті Юрія Кисіля – за 12,1 мільйона гривень.

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський повідомив Національному агентству з попередження корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані.

“Глава держави в липні 2020 продав будинок в с. Іванковичі у Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок. Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020”, – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента підтвердили, що Зеленський з сім’єю тимчасово проживатиме в державній резиденції “Конча-Заспа”.

Нагадаємо, 17 квітня 2019 на той момент ще кандидат в президенти Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів, чи планує він користуватися державними резиденціями, сказав: “Я не бачу в цих резиденціях ніякого сенсу”.

Він пояснив, що виступає за те, щоб віддати резиденції в розпорядження соціальним службам. Як приклад, створити на їх базі “табір відпочинку”.

“Нехай в цих резиденціях живуть дітки якісь. Я от не знаю, як це зараз називається. Декомунізували ж назву піонертабір, правильно? Якось табір відпочинку? ” – пояснив шоумен.

Це було за кілька днів до вирішального другого туру виборів президента України, де він розгромно переміг свого опонента Петра Порошенка.

Кількома роками раніше згадка про це була і в знаменитій сцені з участю персонажа Зеленського Василя Голобородька в серіалі “Слуга народу”, який і став ідеологічною й іміджевою основою приходу актора в політику: “Мене б на один тиждень туди відправити, якби це було можливо. Я б їм влаштував! Кортежі — нах *! Пільги ваші — нах *! Дачі — нах *! Щоб простий вчитель жив, як президент. А президент жив, як учитель “.