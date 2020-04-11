Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де ознайомився з роботою наметового містечка для людей, заражених коронавірусом COVID-19. Їх розмістили на території 66 Військово-мобільного госпіталю.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Президенту доповіли, що наразі в госпіталі перебувають 33 лікаря, з них 10 осіб хірургічного профілю та 23 – терапевтичного.

У зв’язку з оголошенням в країні карантину через пандемію коронавірусу COVID-19, розгорнуто інфекційне відділення в наметовому містечку, також розгорнуто всі діагностичні кабінети, щоб надавати медичну допомогу пораненим і травмованим, які можуть бути інфіковані коронавірусом.

Крім цього, на території госпіталю також є пересувна лабораторія, яка може робити 20 досліджень ПЦР в день.