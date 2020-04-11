Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.
Президенту доповіли, що наразі в госпіталі перебувають 33 лікаря, з них 10 осіб хірургічного профілю та 23 – терапевтичного.
У зв’язку з оголошенням в країні карантину через пандемію коронавірусу COVID-19, розгорнуто інфекційне відділення в наметовому містечку, також розгорнуто всі діагностичні кабінети, щоб надавати медичну допомогу пораненим і травмованим, які можуть бути інфіковані коронавірусом.
Крім цього, на території госпіталю також є пересувна лабораторія, яка може робити 20 досліджень ПЦР в день.
- В Україні станом на ранок 10 квітня було зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.