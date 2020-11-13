Про це він заявив в своєму відеозверненні з лікарні Феофанія.

“Почнемо з кіно, яке країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль. Кіно про 11 людей, багатоходівки, афери, авантюри. Ні, це не 11 друзів Оушена, це римейк, створений за підтримки Конституційного суду України, — 11 друзів Тупицького. Актори не гірші за голлівудських зірок. Принаймні, судячи з майна пана Тупицького і його родини, він не поступається таланту Джорджа Клуні або Бреда Пітта”, — сказав Зеленський

Він зазначив, що судді своїми рішеннями могли скасувати важливі реформи і залишити Україну без фінансової підтримки. Він розповів, що влада співпрацює з міжнародними партнерами, щоб відновити довіру до судової системи та перезапустити КСУ, і пообіцяв, що результати роботи Комісії з питань правової реформи з’являться вже за тиждень.

“Весь процес буде максимально прозорим… Ми дійсно потребуємо реальних перетворень у судовій системі нашої країни. Сьогодні, відповідно до деяких досліджень, рівень довіри українців до суду лише трохи кращий, ніж до каналу Russia Today. Це потрібно змінювати — тим паче коли ми говоримо про суддів Конституційного суду, які щомісяця отримують зарплату $14 тис. кожен. Це більше, ніж зарплата за рік у більшості громадян України та, до речі, ніж у президента України теж», — заявив він.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.