Президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони. Темами його виступу були припинення війни і коронавірус.

Відео брифінгу оприлюднила прес-служба Офісу президента України.

Так, коментуючи сьогоднішній штурм українських позицій на Донбасі, в результаті якого загинув військовослужбовець, Зеленський заявив, що це “не змінить курс” на встановлення миру, до якого країна “впевнено наближається”. За словами президента, “провокації бувають”.

“Хочу вам сказати, що у нас сильна армія, провокації бувають. Армія відповідним чином сильно відповіла. Незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контрольована нашою армією, начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Ми йдемо впевнено, наближаємося до припинення війни і до мину”, – повідомив Зеленський.

Він також висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українського військового.

Після цього Зеленський перейшов до теми коронавірусу, запевнивши, що “у нас повністю контрольована ситуація”.

“Ми обов’язково повинні забирати наших громадян. На жаль, деякі ЗМІ поширюють якусь дезінформацію з приводу того, куди їх везуть, що щось не готове. У нас є кілька варіантів. Ми повністю готові. Але найголовніше, що ми забираємо наших громадян”, – зазначив Зеленський.

Після заяви по коронавірусу президент залишив брифінг.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.