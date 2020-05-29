Відповідний указ №204/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Межакова Юрія Володимировича – полковника (посмертно)”, – йдеться в указі.

Як відомо, командиром танкової бригади Юрій Межаков був призначений у грудні 2018 року. У 2014-2015 роках він обіймав посаду начальника штабу 28-ї бригади.