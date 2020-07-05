Президент Володимир Зеленський передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України - викладачки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ганни Бортюк і командира відділення пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС в Одеській області Сергія Шатохіна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

25 січня 2020 року Глава держави підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” Ганні Бортюк і Сергію Шатохіну (посмертно).

“Вони удостоєні високої нагороди за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який стався 4 грудня 2019 року”, – йдеться в повідомленні ОПУ.

Нагороду Ганни Бортюк отримав її чоловік Микола, а нагороду Сергія Шатохіна – дружина Людмила.