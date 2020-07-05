Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
25 січня 2020 року Глава держави підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” Ганні Бортюк і Сергію Шатохіну (посмертно).
“Вони удостоєні високої нагороди за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який стався 4 грудня 2019 року”, – йдеться в повідомленні ОПУ.
Нагороду Ганни Бортюк отримав її чоловік Микола, а нагороду Сергія Шатохіна – дружина Людмила.
- Нагадаємо, 4 грудня, в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі сталася пожежа. За основною версією урядової комісії пожежа сталася через загоряння електричного обладнання.
- В результаті пожежі 16 людей загинули, десятки постраждали. 26 грудня в Одесі впізнали 16-ю жертву пожежі в коледжі на Троїцькій, 25 — це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.