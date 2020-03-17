Президент Володимир Зеленський закликав усіх українців не залишати без необхідності свої будинки, а також порекомендував, що почитати і подивитися під час карантину.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.

Президент подякував усім, хто сьогодні залишився вдома, і зазначив, що в Києві вперше за довгий час зменшився рівень забруднення повітря.

Продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії і всі державні органи продовжують працювати, зазначив президент. Окремо він подякував Верховній Раді, яка не пішла на карантин і продовжила роботу.

“Країна не зупинилася, країна працює” – сказав Зеленський.

Президент також закликав дотримуватися не тільки особистої, а й інформаційної гігієни і довіряти інформації тільки з офіційних джерел.

“Тоді байки про розпилення хімікатів над Києвом будуть вас не лякати, а смішити”, – сказав президент.

“Знову хочу закликати всіх. Будь ласка, без зайвої необхідності не виходьте на вулицю і залишайтеся вдома”, – підкреслив президент.

За його словами, це можливість провести час з сім’єю, читати книги, дивитися фільми. Зокрема, від себе Зеленський порадив роман Чака Паланіка “Вцілілий” і роман Оксани Забужко “Музей покинутих секретів”.

“І дуже рекомендую – прекрасний французький фільм “Один плюс один”, – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 13 березня загинула 71-річна жінка з Радомишля (Житомирська область), яка також була хвора COVID-19. Пацієнтка не відразу звернулася по допомогу лікарів та не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Один з київських пацієнтів, у яких виявили коронавірус COVID-19, заразився від пенсіонерки з Радомишля.

Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.