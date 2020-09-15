Президент Володимир Зеленський поставив уряду задачу привезти Олімпіаду в Україну. Міністерства молоді та спорту вже готує технічне завдання для цього.

Про це в інтерв’ю виданню “Трибуна” заявив очільник міністерства Вадим Гутцайт.

Журналісти поставили міністру запитання стосовно планів президента Зеленського щодо проведення Олімпійських ігор в України. Про такі наміри глава держави повідомляв ще торік.

Гутцайт своєю чергою заявив, що Зеленський поставив йому відповідне завдання. Міністерство готує технічне завдання з підготовки до Олімпіади.

“Президент поставив задачу привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимось, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно збудувати. Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для олімпійських ігор. Зараз ми це готуємо. Дадуть нам Олімпіаду чи ні – це вже друге питання. Головне, що ми знову будемо будувати спортивні об’єкти, на яких потім будуть тренуватись українці”, — сказав міністр.

На уточнювальне запитання з приводу того, чи вважає він доречним займатися цим питанням, коли багато галузей потребують чимало грошей тут і зараз, Гутцайт відповів: