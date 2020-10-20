Про це поінформував президент України Володимир Зеленський, виступаючи з посланням у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Він уточнив, що його команда спробувала зрозуміти, “що не так було зроблено в управлінні економікою України за багато років і як це виправити”.

“Зрозуміло, що коронакриза не зробила винятку для економіки України. Але всі кризи минають. Мине і ця. А ми вийдемо з неї сильнішими. Ми намагалися зрозуміти, що не так. Що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави. І протягом двох тижнів представить його результати. Нарешті. Та вже сьогодні ясно – попереду багато роботи, а пріоритети зрозумілі”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що потрібно “зменшити частку держави в економіці”, а також розвивати “державно-приватне партнерство”.

“Наш фінансовий ресурс обмежений. Так, ми не можемо задовольнити всіх. Але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим. Це проєкти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки та створюють нові робочі місця”, – заявив глава держави.