Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу Euronews.
Так, Зеленський розповів, що б він зробив для врегулювання політичної кризи, якби опинився на місці Лукашенка.
“Давайте уявимо, що я впевнений у собі, я впевнений у виборі народу. Я – впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць – нові вибори. Я йду. Ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі – я всіх би запросив, всіх. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, обирайте. І після такого результату не було б питань ні в кого. Я в цьому впевнений”, – наголосив президент України.
Зеленський додав, що нові вибори дозволили б уникнути насильства в Білорусі.
“Якби Олександр Григорович переміг, він би переміг. А якщо переміг би хтось інший, значить хтось інший. Але все було б спокійно, без крові, чесно і увійшло б в історію”, – заявив він.
Повне інтерв’ю із Зеленським має вийти у вівторок.
Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.
- 21 серпня від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни була подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.