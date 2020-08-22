Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідеру Білорусі Олександру Лукашенку варто було б в ситуації, що склалася, провести повторні президентські вибори.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу Euronews.

Так, Зеленський розповів, що б він зробив для врегулювання політичної кризи, якби опинився на місці Лукашенка.

“Давайте уявимо, що я впевнений у собі, я впевнений у виборі народу. Я – впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць – нові вибори. Я йду. Ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі – я всіх би запросив, всіх. І сказав би народу Білорусі: будь ласка, обирайте. І після такого результату не було б питань ні в кого. Я в цьому впевнений”, – наголосив президент України.

Зеленський додав, що нові вибори дозволили б уникнути насильства в Білорусі.

“Якби Олександр Григорович переміг, він би переміг. А якщо переміг би хтось інший, значить хтось інший. Але все було б спокійно, без крові, чесно і увійшло б в історію”, – заявив він.

Повне інтерв’ю із Зеленським має вийти у вівторок.

Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.